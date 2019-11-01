نفى النائب في البرلمان المصري، محمد الكومي، ما أعلنه نائب الرئيس النيجيري، حول طلب مصر وساطة نيجيريا للتدخل لتسوية أزمة سد النهضة.

Similarly, the Honourable Speaker Dr. Ali Abdel-Aal Sayed Hamad conveyed the request for President Buhari to mediate on the issue between Egypt and Ethiopia over the building of the Renaissance Dam project on the Blue Nile River. — Prof Yemi Osinbajo (@ProfOsinbajo) 29 октября 2019 г.

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وقال الكومي، وهو أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس البرلمان المصري خلال زيارته إلى نيجيريا إنه: "لم نطلب وساطة من نيجيريا، ولم تعرض كذلك خلال اللقاء الوساطة".

وأضاف الكومي أن الوفد البرلماني المصري شرح خلال لقائه برئيس نيجيريا وجهة النظر المصرية المتمثلة في حق إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك التأكيد على حق مصر في حصتها في المياه، والحياة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجانب النيجيري كان متفهما لموقف مصر والأسس التي وضعها النظام المصري لحل هذه القضية.

وكان نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، قد أعلن أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، طلب من رئيس الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، محمد بخاري، التوسط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وغرد أوسينباجو عبر تويتر: "نقل المتحدث المحترم الدكتور علي عبد العال سيد حمد طلبا إلى الرئيس بخاري للتوسط بين مصر وإثيوبيا حول مشروع بناء سد النهضة على النيل الأزرق".

وتسعى إثيوبيا إلى توليد ما يزيد على 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء في المنطقة وتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يهدد حصة مصر المائية من النهر التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

المصدر: مصراوي