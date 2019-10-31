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تركيا تصدر بيانا حول الإفراج عن أسرى الجيش السوري

أخبار العالم العربي

تركيا تصدر بيانا حول الإفراج عن أسرى الجيش السوري
aa.com.tr
مقر وزارة الدفاع التركية
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أكدت وزارة الدفاع التركية أنها أعادت عناصر الجيش السوري الـ 18 الذين تم ضبطهم في مدينة رأس العين للقوات الحكومية بعد التنسيق مع الجانب الروسي.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس: "تم تسليم عناصر النظام الـ 18، الذين جرى ضبطهم يوم 29 أكتوبر أثناء عمليات البحث والتمشيط والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق مدينة رأس العين، بعد التنسيق مع الجانب الروسي".

وأفاد مراسل RT في سوريا، في وقت سابق من مساء الخميس، بأن القوات التركية سلمت الجيش السوري الأسرى الـ18 من صفوفه بعملية جرت في معبر الدرباسية على الحدود مع تركيا برعاية روسية، بينما نشر ناشطون شريط فيديو يوثق إعادتهم للقوات الحكومية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، أن بلاده تخوض محادثات مع روسيا حول تسليم الأسرى الـ 18 من الجيش السوري الذين تم احتجازهم يوم 29 أكتوبر قرب بلدة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، خلال اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة.

وتخوض وحدات أمامية من الجيش السوري اشتباكات عنيفة شمال شرق البلاد مع القوات التركية وحلفائها من فصائل المعارضة المسلحة السورية المنضوية تحت لواء "الجيش الوطني السوري" منذ إطلاق تركيا وحلفائها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية في المنطقة ضد عناصر "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.  

المصدر: RT

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