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مراسلنا: تركيا تسلم الجيش السوري 18 أسيرا برعاية روسية

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في سوريا بتسليم القوات التركية 18 عنصرا من الجيش السوري أسروا مؤخرا في المنطقة الحدودية، للقوات الحكومية في عملية جرت برعاية روسية.

وأوضح المراسل أن تسليم الأسرى للجيش السوري جرى في معبر الدرباسية على الحدود مع تركيا، فيما نشر ناشطون شريط فيديو قالوا إنه يوثق العملية.

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وفي غضون ذلك، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن "مصادر موثوقة" أنه لم يتم التعامل مع الجنود المفرج عنهم "وفقا للاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأسرى".

وأوضحت مصادر "المرصد" أن جميع الأسرى "نقلوا إلى سوريا دون مداواتهم أو تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووصلوا جميعا والدماء تغطي أجسادهم وثيابهم جميعا ممزقة".

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من الخميس، أن بلاده تخوض محادثات مع روسيا حول تسليم الأسرى الـ 18 من الجيش السوري الذين تم احتجازهم يوم 29 أكتوبر قرب بلدة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، خلال اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة. 

المصدر: Xeber24+ RT + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"

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