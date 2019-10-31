وافقت محكمة جنايات القاهرة بالسماح لجمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني بمبارك، بالحديث خلال محاكمته في قضية "التلاعب بالبورصة" بعد إخراجه من قفص الاتهام.

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وقال جمال مبارك في بداية حديثه، إنه "تضرر كثيرا على مدار سنوات اتهامه في القضية"، لافتا إلى أن "تاريخه المهني وصل لـ 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، إضافة إلى أن عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين، وأن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل".

وأنهى جمال حديثه للمحكمة قائلا: "كنت أتمنى أن يذيل بيان النائب العام بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأن خلال الـ9 سنوات الماضية لا أحد يتخيل حجم الظلم الذي وقع عليه وتسبب في تضرر سمعته وتاريخ عمله على مدار 28 سنة".

وأضاف: "أملي كبير في عدالة المحكمة وأن نحاول نسترد جزء من سمعتنا المهنية بعد 8 سنوات، وأن يتضح حجم الجرم الذي ارتكب في حقنا".

المصدر: المصري اليوم