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علاء مبارك على "تويتر": "هو كله علاء وجمال"

أخبار العالم العربي

علاء مبارك على
Reuters
علاء وجمال مبارك
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سخر علاء مبارك نجل رئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من تناول الإعلام قضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها مع شقيقه جمال.

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وكتب مبارك الابن على "تويتر": "جلسة أخرى في القضية الملفقة والمعروفة إعلاميا على مدار السنوات السابقة إنها قضية علاء وجمال وآخرين، والتلاعب في البورصة وقضية علاء وجمال وآخرين، وتدمير القطاع المصرفي وقضية علاء وجمال والإضرار بالاقتصاد المصري وقضية علاء وجمال، والإضرار بصغار المستثمرين، هو كله علاء وجمال".

وتابع: "الأهرام والأخبار عن قضية البورصة: مرافعة  نارية للنيابة في قضية البورصة! طيب ازاي وامتى؟ ما احنا كنا حاضرين مع الآخرين إمبارح وأول امبارح ولم نسمع ولم نشاهد هذه المرافعة حتى الآن، أموت وأعرف بيجيبوا الكلام ده منين!".

المصدر: RT

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