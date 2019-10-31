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تعيين الأميرة هيا بنت الحسين في منصب رفيع بسفارة الأردن لدى بريطانيا

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تعيين الأميرة هيا بنت الحسين في منصب رفيع بسفارة الأردن لدى بريطانيا
Reuters
الأميرة هيا
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أكدت وثائق أن الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة العاهل الأردني عبد الله الثاني، تولت منصبا رفيعا بسفارة عمّان لدى لندن، وسط معركة قضائية تخوضها مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

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وأفادت صحيفة "تايمز"، اليوم الخميس، بأن قائمة الدبلوماسيين التي نشرتها الخارجية البريطانية تؤكد تولي الأميرة هيا (45 عاما) منصب السكرتير الأول في السفارة الأردنية.

ووصلت الأميرة هيا إلى المملكة المتحدة، في مايو الماضي، مع طفليهما، ولجأ زوجها حاكم دبي إلى القضاء البريطاني في مسعى لاستعادة الطفلين إلى الإمارات، فيما ترغب الأميرة هيا في الاحتفاظ بالوصاية عليهما.

ومن المقرر أن تبدأ، في 11 نوفمبر المقبل، جلسات استماع في القضية تستغرق أسبوعا.

المصدر: تايمز

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