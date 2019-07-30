رويترز: الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بـ "الحماية وعدم المضايقة" من زوجها

تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين، اليوم الثلاثاء، بطلب قضائي للحماية وعدم التعرض للإساءة من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وقالت "رويترز" إن الأميرة هيا طلبت من المحكمة أمرا بالـ "حماية من الزواج القسري"، والذي يصدر وفق القانون البريطاني في حال ادعى شخص ما بأنه أجبر على الزواج أو كان بالفعل في زواج قسري.

كما طلبت الأميرة هيا في أولى جلسات الاستماع في محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، أمرا بـ "عدم المضايقة من زوجها"، والذي يحمي من التحرش أو التهديدات، دون توضيح لهذا الطلب، وفق "رويترز".

وانطلقت اليوم الثلاثاء معركة الانفصال القضائية، بين الأميرة هيا (45 عاما) وحاكم دبي محمد بن راشد (70 عاما)، بعد 15 عاما من الزواج، وتتركز القضية خصوصا حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام).

وقال مسؤول في سفارة لندن في الإمارات العربية المتحدة، تعليقا على انطلاق المسار القضائي، إن "حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الشخصية".

المصدر: "رويترز"