نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، وجود أي تلوث إشعاعي في بناية المطعم التركي القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذي يتخذ منه المتظاهرون مقرا أساسيا لهم.

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وذكرت الوزاة في بيان صحفي أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود أي تلوث إشعاعي في بناية المطعم التركي بساحة التحرير وسط بغداد عارية عن الصحة".

وأطلقت خلال اليومين الماضيين تحذيرات في العراق للمعتصمين في مبنى المطعم التركي، المهجور منذ عام 2003، من خطورة تلوثه بالإشعاع.

وتحول مبنى المطعم التركي إلى أحد رموز التظاهر في ساحة التحرير، ورفع المحتجون على واجهته مطالبهم وشعاراتهم وصور ضحاياهم.



المصدر: RT