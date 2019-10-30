أوعز رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إلى الجهات المختصة، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة أي تداعيات أو خسائر قد تنجم عن إعصار "كيار" المداري.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن عبدالملك، شدد على الوزارات المختصة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد، وتفعيل عمل لجان الطوارئ والإغاثة، والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية، لتفادي أي خسائر جراء الإعصار.

رئيس الوزراء يتابع تفاصيل خطط مواجهة إعصار كيار - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/dyjV0OXClI — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) 30 октября 2019 г.

ويتوقع أن يضرب هذا الإعصار، السواحل اليمنية على البحر العربي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، مطلع الأسبوع القادم.

و"كيار" أو Kayrr، هو اسم بورمي الأصل، له عدة معاني، ففي اللغة البورمية تعني هذه الكلمة، النمر أو أما في القاموس الحضري، فكلمة "كيار" - هي مصطلح يستخدمه القراصنة عند التحية أو السلام.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية