 
مباشر

الحكومة اليمنية توعز باتخاذ التدابير لمواجهة إعصار "كيار"

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية توعز باتخاذ التدابير لمواجهة إعصار
Reuters
إعصار بحري -أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmwq

أوعز رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إلى الجهات المختصة، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة أي تداعيات أو خسائر قد تنجم عن إعصار "كيار" المداري.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن عبدالملك، شدد على الوزارات المختصة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد، وتفعيل عمل لجان الطوارئ والإغاثة، والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية، لتفادي أي خسائر جراء الإعصار.

ويتوقع أن يضرب هذا الإعصار، السواحل اليمنية على البحر العربي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، مطلع الأسبوع القادم.

و"كيار" أو Kayrr، هو اسم بورمي الأصل، له عدة معاني، ففي اللغة البورمية تعني هذه الكلمة، النمر أو أما في القاموس الحضري، فكلمة "كيار" - هي مصطلح يستخدمه القراصنة عند التحية أو السلام.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم لفظي عنصري ضد موظفي في كندا