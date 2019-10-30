التئام اللجنة الدستورية السورية في جنيف

تبدأ اللجنة الدستورية السورية أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء بكامل أعضائها الـ150 ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

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وحسب مصادر محلية، ستبدأ الجلسة الافتتاحية اليوم ظهرا بكلمات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، ورئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، في حين أن باقي الاجتماعات غير متاح للإعلام حضورها أو تصويرها.

وتستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى يوم الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني يوم الاثنين لتستمر حتى الجمعة القادم.

بدورها أعلنت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانا في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في جنيف أمس الثلاثاء، أن "انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".

من جهته وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق اللجنة الدستورية السورية "انتصارا مشتركا كبيرا وإنجازا للشعب السوري بأكمله".

واتخذ قرار تشكيل هذه الهيئة في يناير 2018 في سوتشي نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT