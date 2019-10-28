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وفد دمشق يصل جنيف لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

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وفد دمشق يصل جنيف لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
Reuters
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قالت وكالة "سانا" للأنباء، إن وفد الحكومة السورية، وصل إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وذكرت الوكالة، أن اجتماعات اللجنة ستنطلق الأربعاء المقبل، بمشاركة 150 عضوا. وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوا، بما في ذلك 15 عضوا تدعمهم الحكومة السورية، و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع المدني.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في وقت سابق اليوم، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية، تتضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وفي يوم 23 سبتمبر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

المصدر: وكالة سانا 

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