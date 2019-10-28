8 ملايين دولار كلفة أول اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

ذكر مصدر أممي مطلع، أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المزمع في الـ30 من أكتوبر الجاري في جنيف، سيكلف الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ، سيشمل الرحلات الجوية والإقامة والوجبات لـ150 شخصا سيناقشون الدستور الجديد لسوريا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن كلفة المعيشة في غرفة واحدة في الفنادق تتراوح بين 600 و660 فرنكا سويسريا، أي ما يعادل 605 إلى 611 دولارا لمدة ثلاث ليال، من 28 إلى 31 أكتوبر، ليصل إجمالي التكاليف إلى 100837 دولارا لجميع المندوبين خلال 4 أيام.

واليوم بدأ المشاركون يتوافدون على جنيف، ووفر الجانب الروسي طائرة لنقل وفد الحكومة السورية، حيث ستقيم وفود الحكومة والمعارضة السورية والمجتمع المدني في ثلاثة فنادق قرب مطار الوصول.

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وسيتم توفير وجبات طعام للمندوبين، تشمل الغداء في مقر الأمم المتحدة في اليوم الافتتاحي لاجتماع اللجنة، فضلا عن عشاء عمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في أحد فنادق جنيف من درجة خمسة نجوم.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.

وتتكون اللجنة من 150 عضوا، بواقع 50 عضوا عن كل من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.

المصدر: "سبوتنيك"