التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

عقد بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، العديد من الاجتماعات تحضيرا لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية غدا الأربعاء.

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والتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بممثلي الحكومة السورية والمعارضة. ومن المقرر أن يلتقي لاحقا بوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران.

وصرح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، في أعقاب لقائه مع بيدرسن بأنه تم خلال اللقاء "عرض ما تم إنجازه والتحضيرات الخاصة بافتتاح الجلسة الأولى للجنة الدستورية، ومن ثم قمنا بزيارة القاعة التي يجري فيها الاجتماع، واستعراض الترتيبات اللوجستية".

وقبل ذلك التقى وفد المعارضة السورية الدبلوماسيين الروس في مقر البعثة الروسية في جنيف.

وفيما لم يكشف الجانب الروسي عن تفاصيل اللقاء، مكتفيا ببيان مقتضب، قال هادي البحرة إن اللقاء كان "جيدا ومثمرا، وتم تبادل وجهات النظر ورؤية الأطراف السورية والروسية بخصوص أعمال اللجنة الدستورية".

وتابع قائلا: "أعربنا للوفد الروسي عن جديتنا بخصوص أهمية إنجاز المهام الموكلة إلى اللجنة الدستورية، خلال أقصر فترة زمنية ممكنة، نظرا لحجم المعاناة التي تمر على الشعب السوري، وكواجب وطني يلزمنا جميعا كسوريين أن نبذل جهودنا لإنجاح هذه اللجنة".

ميس كريدي تنفي الأنباء عن انسحاب أعضاء من وفد المجتمع المدني

من جهتها، نفت العضو في اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني، الأمينة العامة لـ "الجبهة السورية الديمقراطية" ميس كريدي صحة الأنباء حول انسحاب 10 أعضاء من المجتمع المدني ورفضهم المشاركة في اجتماعات اللجنة، مضيفة أن جميع ممثلي وفد المجتمع المدني وصلوا إلى جنيف.

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وأضافت أن وفد المجتمع المدني لم يحضر أي مسودة للدستور السوري مسبقا، حسبما نقلت عنها وكالة "تاس".

غوتيريش: عمل اللجنة الدستوري يجب أن ترافقه إجراءات لتعزيز الثقة

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية يجب أن ترافقه "إجراءات محددة لتعزيز الثقة".

كما أعرب الأمين العام عن رضاه من نسبة النساء بين أعضاء اللجنة الدستورية، والتي تبلغ 30%، كما أعرب عن أمله بأن تعمل كافة الأطراف بشكل صريح من أجل إيجاد حل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكانت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي الخاص، جينيفر فينتون قد أعلنت أن بيدرسن سيوقع غدا الأربعاء على قائمة بأسماء الأعضاء الـ 150 في اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: وكالات