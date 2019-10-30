يعقوبيان لـCNN: هناك "مافيا واحدة" تحكم لبنان

اعتبرت عضو البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، أن هناك "مافيا واحدة" من زعماء الطوائف تحكم لبنان، وأكدت أنه لا يمكن لأحد أن يوقف المظاهرات التي تشهدها البلاد.

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وقالت لقناة CNN: "اليوم، أعتقد أن كل الأقنعة سقطت ويمكننا رؤية أن مافيا واحدة متشبثة بالسلطة ولا تريد المغادرة ولا تريد الاستقالة وإن كان الجميع في الشارع يدعونها للاستقالة... هم يديرون الدولة وهم مسؤولون عن كل شيء يحدث في الو قت الحالي".

وأضافت يعقوبيان في المقابلة التي أجريت معها قبل إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته: "هناك 5 أو 6 ممن يسمون زعماء، زعماء طائفيون يقومون بإدارة الدولة ويديرون كل شيء، كنت أسميهم مافيا واحدة كبيرة، وكان الناس يقولون لي: لا هناك اختلافات وهذا الشخص مختلف عن ذلك الشخص وهذا الشخص يحاول والشخص الآخر لا يسمح له بأداء سياساته الإصلاحية".

وردت يعقوبيان على تصريحات حاكم المصرف المركزي بأن لبنان على بعد أيام من الانهيار اقتصاديا، قائلة: "أعتقد أنه يهدد الناس في الشارع بأن الانهيار قريب، على كل حال قبل 17 أكتوبر كان الأمر هو ذاته وأزمة الدولار الأمر الذي لم يحدث من قبل في لبنان وكان هناك مشكلة اقتصادية حقيقية، هذه المظاهرات ليست فقط من أجل ضرائب واتساب هي محصلة كل شيء وبالأخص الوضع الاقتصادي المظلم الذي تسبب به هؤلاء السياسيون ودماهم".

المصدر:CNN