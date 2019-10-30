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أنقرة تعلن عن قرب تسيير دوريات تركية روسية مشتركة شمالي سوريا

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أنقرة تعلن عن قرب تسيير دوريات تركية روسية مشتركة شمالي سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
قوات تركية تتجه نحو الحدود مع سوريا
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستباشر قريبا تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في "المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا.

وقال أكار، إن الوفدين التركي والروسي سيواصلان الأربعاء محادثاتهما لمتابعة تطبيق النقاط المتفق عليها في سوتشي بين رئيسي البلدين، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

ووصف أكار اللقاءات والمباحثات بين الجانبين بالجيدة للغاية، وأوضح في رد على سؤال حول موعد بدء تسيير الدوريات مع الجانب الروسي: "ستبدأ خلال فترة قريبة في الأيام المقبلة، وليس هناك أي مشكلة بهذا الخصوص".

وخلال اليومين الماضيين أجرى الوفدان الروسي والتركي في أنقرة محادثات لمتابعة تطبيق مذكرة التفاهم، التي توصل إليها أردوغان وبوتين في سوتشي في 22 أكتوبر لوقف التصعيد شمال شرقي سوريا على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها أنقرة في المنطقة ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة إرهابية في تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات

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