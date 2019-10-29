أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن روسيا نفذت مذكرة التفاهم حول الأمن على الحدود التركية – السورية بالكامل.

وقال رئيس المركز الروسي، اللواء يوري بورينكوف، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "الجانب الروسي نفذ بشكل كامل الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم الروسية – التركية الصادرة في 22 أكتوبر".

وأضاف بورينكوف، أنه "حتى الساعة 18:00 من اليوم 29 أكتوبر تم انسحاب 68 فصيلا كرديا، يبلغ العدد الإجمالي لأفرادها 34 ألف فرد، بالإضافة إلى سحب أكثر من 3 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية لمسافة 30 كلم عن خط التماس مع القوات المسلحة التركية".

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وأكد أن القوات الحكومية السورية نصبت 84 معبرا حدوديا على الحدود مع تركيا، 60 منها في منطقة القامشلي و24 في منطقة عين العرب (كوباني).

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتسيير دوريات في منطقة الـ 10 كلم على 3 مسارات.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن عن اكتمال سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا، وذلك تنفيذا للمذكرة التي اتفق عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يوم 22 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات