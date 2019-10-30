بومبيو يغرد على استقالة الحريري

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل الزعماء السياسيين في لبنان، لتسهيل تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد وتأمين مطالب الشعب.

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وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر": "ندعو الزعماء السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل يمكنها بناء لبنان آمن ومستقر ومزدهر يستجيب لاحتياجات مواطنيه وخال من الفساد المستشري".

We call on Lebanon’s political leaders to urgently facilitate the formation of a new government that can build a stable, prosperous, and secure #Lebanon that is responsive to the needs of its citizens and free of endemic corruption. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 29 октября 2019 г.

من جهتها نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس بيانا على "تويتر" جاء فيه: "بعثت المظاهرات السلمية على مدى الأيام الثلاثة عشر الماضية رسالة واضحة، يريد الشعب اللبناني حكومة فعالة وفاعلة، وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري... أي عنف أو أعمال استفزازية يجب أن تتوقف، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين".

Demonstrations in Lebanon over the last 13 days have sent a clear message: the Lebanese people want an efficient & effective government, economic reform, & an end to corruption. We call on Lebanon’s political leaders to respond to the needs of its people. https://t.co/KPHDmMHJzmpic.twitter.com/weWme90MCT — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 30 октября 2019 г.

وأعلن الحريري مساء أمس استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد منذ نحو أسبوعين، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة.

المصدر: وكالات