الحريري يقدم استقالته ويقول إن هذه الخطوة جاءت بعدما وصل لطريق مسدود

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة سعد الحريري خرج من قصر بعبدا بعد تقديم استقالة خطية من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان الحريري أعلن منذ نحو ساعة استقالته في كلمة له من بيت الوسط، قائلا "استقالتي أضعها بتصرف الرئيس عون وكل اللبنانيين وما في حدا أكبر من بلده".

وأكد الحريري أن استقالته جاءت تجاوبا "مع إرادة من نزل إلى الساحات للمطالبة باستقالة الحكومة"، داعيا اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم وحماية السلم الأهلي.

وبرر الحريري استقالته بأنه وصل "إلى طريق مسدود وأصبح لزاما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة".

وختم بالقول "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا سياسيا يوقف التدهور وأنا حاولت ايجاد مخرج واليوم وصلت الى طريق مسدود".‎

المصدر: وكالات