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لافروف: الإبقاء على التواجد العسكري الأمريكي في سوريا "حماية للنفط" مخالف للقانون الدولي

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لافروف: الإبقاء على التواجد العسكري الأمريكي في سوريا
Reuters Sergei Karpukhin
وزير الخارجية الروسي يرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "لحماية حقول النفط" مخالف للقانون الدولي.

وقال لافروف في ختام اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في جنيف: "تصرفات الولايات المتحدة في سوريا تتعارض مع القانون الدولي. الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الذي تقوده موجودون بشكل غير قانوني في سوريا، بالرغم من موقف الحكومة الشرعية في سوريا".

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وأكد لافروف أن حقيقة إبقاء القوات الأمريكية بعد الإعلان المتعلق بسحبها من سوريا "لحماية حقول النفط من داعش" مجرد ذريعة.

وأشار إلى أن حقيقة أي استغلال للموارد الطبيعية لدولة ذات سيادة دون موافقتها يعتبر غير قانوني، مؤكدا أن روسيا ستدافع عن هذا الموقف.

المصدر: RT

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