العراق.. العامري يرد على رسالة مقتدى الصدر

وجه رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، رسالة جوابية إلى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أكد فيها استعداده للتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلد.

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وقال العامري: "سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وأرسل زعيم التيار الصدري رسالة دعا فيها العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء عدل عبد المهدي والعمل معا على تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وإصلاح الدستور.

وطالب الصدر، رئيس الحكومة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وكذلك العمل على تحقيق مطالب المحتجين.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية تطالب الحكومة بمحاربة الفساد وتحسين ظروف العيش والخدمات وتوفير فرص عمل.

المصدر: واع