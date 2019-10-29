أفاد مراسلنا في العراق، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا إلى سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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وأشار المراسل إلى أن "الصدر قال مخاطبا عبد المهدي: سأدعو العامري إلى سحب الثقة عنك فورا".

وجاء في بيان عن مكتب التيار الصدري في العراق، "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا".

وأضاف، "العمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت في حال عدم تصويت البرلمان".

وتابع، "على الشعب أن يقول قولته.. ارحل".

ودعا الصدر عبد المهدي إلى ضرورة إعلان الانتخابات التشريعية المبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

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من جهتها، ردت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، سعد الحديثي، بأن "الانتخابات المبكرة غير ممكنة وتتطلب في البداية حل البرلمان".

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

المصدر: RT