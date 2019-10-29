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مقتدى الصدر لعبد المهدي: سأدعو العامري لسحب الثقة عنك فورا

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مقتدى الصدر لعبد المهدي: سأدعو العامري لسحب الثقة عنك فورا
RT
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أفاد مراسلنا في العراق، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا إلى سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة
الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة

وأشار المراسل إلى أن "الصدر قال مخاطبا عبد المهدي: سأدعو العامري إلى سحب الثقة عنك فورا".

وجاء في بيان عن مكتب التيار الصدري في العراق، "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا".

وأضاف، "العمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت في حال عدم تصويت البرلمان".

وتابع، "على الشعب أن يقول قولته.. ارحل".

ودعا الصدر عبد المهدي إلى ضرورة إعلان الانتخابات التشريعية المبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

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المتحدث باسم الحكومة العراقية لـRT: الانتخابات المبكرة تحتاج إلى حل البرلمان
المتحدث باسم الحكومة العراقية لـRT: الانتخابات المبكرة تحتاج إلى حل البرلمان

من جهتها، ردت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، سعد الحديثي، بأن "الانتخابات المبكرة غير ممكنة وتتطلب في البداية حل البرلمان".

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

المصدر: RT

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