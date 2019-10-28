 
مباشر

الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة

أخبار العالم العربي

الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة
RT
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm99

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بإعلان الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الصدر في بيان نشر على موقعه: "أطالب الأخ عادل عبد المهدي بالحضور إلى البرلمان والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي وبمدد قانونية غير طويلة".

وأضاف، أنه "وخلال هذه الفترة تتخذ كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

ودعا الصدر، إلى أن تكون "الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب".

وقال: "أيها الثوار لا يغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري".

وأضاف مخاطبا مجلس النواب، "أنبهكم أن جلستكم كانت خالية من محاسبة الفاسدين".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تشيلي.. محتجون يتعاطفون مع رجال الإطفاء