مصادر لرويترز: ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري ولن يطلب منه تصريف الأعمال
أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية لوكالة "رويترز" بأن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.
وجاء في كتاب استقالة الحريري ما يلي:
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم، تحية وبعد، عملا بالأصول الدستورية ونظرا للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي متمنيا لفخامتكم التوفيق.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام.
رئيس الحكومة سعد الحريري قدم كتاب استقالته إلى الرئيس عون: مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات. pic.twitter.com/tP4yQwqMnb— ﮼مـصـدر ﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 29, 2019
وقد قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته إلى الرئيس ميشال عون على خلفية استمرار الأزمة ودخول مظاهرات الاحتجاج في لبنان يومها الـ 13. وكانت استقالة الحكومة من بين مطالب المتظاهرين.
المصدر: وكالات