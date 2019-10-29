مصر.. صديق ضحية "تذكرة القطار" يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

روى أحمد سمير أحمد، مصاب حادث القطار المصري تفاصيل ما حدث له ولصديقه قبل أن يقفزا من القطار بسبب عدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة.

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وكشف المصاب أنه فوجئ بالجابي يطالبه بالنزول من القطار بعد أن اكتشف عدم قدرته على سداد ثمن التذكرة وغرامة قيمتها 30 جنيها.

وأضاف أحمد أن الجابي عاملهما بعنف، وخيرهما بين الدفع أو النزول من القطار أو تسليمهما للشرطة، فقرر زميله القفز ليلقى حتفه في الحال، بعد أن صاح في الركاب: "هو القطر ده مفيهوش رجولة ولا إيه يا جدعان".

وتابع: "قفزت من القطار على الرصيف، ووقعت على وشي، وكان معايا شنطة الشغل، وكنت بقوله: الشنطة أهي مبعناش منها جنيه بسبب المطرة".

وأوضح أنه كان يعمل في مجال بيع الميداليات مع صديقه المتوفى محمد عيد، وأنهما لم يتمكنا من بيع بضاعتهما بفعل الأمطار الغزيرة في الإسكندرية، فقصدا محطة القطار للعودة وهما لا يملكان ثمن التذكرة.

وكانت الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر، قد كشفت ملابسات حادث سقوط شخصين من قطار الإسكندرية الأقصر، أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثاني.

وقالت الهيئة، إن رئيس القطار طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر بدفع قيمة الأجرة لكنهما امتنعا، وعند تخفيف القطار السرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة)، قفزا من القطار.

المصدر: المصري اليوم