أوضحت الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر، ملابسات حادث سقوط شخصين من قطار الإسكندرية – الأقصر، الذي نجم عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت الهيئة، في بيان، إن رئيس القطار، طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر سفر، بدفع قيمة الأجرة، لكنهما امتنعا، وعند تخفيف القطار لسرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة)، قفزا من القطار أثناء حركته، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته ومصرعه على الفور، وأصيب الراكب الآخر بجروح وكسور، ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتبين لاحقا، أن الراكبين، من الباعة المتجولين.

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وأشارت الهيئة، إلى أن شرطة سكك الحديد، أوقفت رئيس القطار وأحد العاملين في مطعم القطار، وسيعرضان على النيابة العامة بمدينة طنطا، للتحقيق معهما.

من جانبه أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أنه "لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ثبوت الواقعة" .

المصدر: RT