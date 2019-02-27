بطل إنقاذ ضحايا محطة القطارات في مصر يكشف تفاصيل مرعبة عن الحادث (صورة)

قال بطل واقعة إطفاء النار المشتعلة في ضحايا حادث محطة القطارات بمصر، وليد مرضي، العامل بالشركة الوطنية لخدمات ركاب القطارات، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين.

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وأوضح أنه بعد اصطدام القاطرة رقم 2302 بالرصيف رقم 6 بمحطة مصر: "النار كانت تشوي الناس، ولم أفكر إلا في إطفاء النار المشتعلة فيهم".

وأضاف الشاب: "استخدمت وعاء مياه، وأغطية من أكشاك الشركة لإطفاء النيران."

وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث "الحقوني القطر داخل بسرعة"، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الاستراحة الخاصة بالركاب.

وأكد وليد أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة خاصة زميله محمد رمضان، في انقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.

وأوضح العامل: لم أفكر سوى في إطفاء النيران، "الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعبا للغاية".

واصطدمت صباح الأربعاء، قاطرة برصيف رقم 6 بمحطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، ما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 42، بحسب وزارة الصحة.

المصدر: مصراوي