عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور)

قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 40 آخرين.

RT

إقرأ المزيد

وخلال فيديو حصلت عليه RT، وتعذر نشره لمشاهده القاسية أنقذ الشاب 4 مواطنين من الاحتراق باستخدام المياه، عقب إصابتهم في الانفجار الذي وقع صباح اليوم.

وظهر الشاب في الفيديو ممسكا بوعاء من المياه، ويقوم بإطفاء النار المشتعلة في مجموعة من الأشخاص.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال: "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين".

RT

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة في الرصيف.

المصدر: RT