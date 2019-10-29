لبنان.. المحتجون يعتصمون أمام منزل وزير الاتصالات في بيروت

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن حشودا من المحتجين تتوافد على منزل وزير الاتصالات محمد شقير في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، للاعتصام أمامه.

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وكان مقترح وزير الاتصالات فرض رسوم إضافية على مكالمات التطبيقات المجانية، أو ما عرف لاحقا بـ"ضريبة الواتساب"، سببا في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أرجاء البلاد، لا تزال مستمرة منذ 13 يوما.

وشدد المتظاهرون، على أن "التحرك سيشمل كل منازل الوزراء والمسؤولين في خطوة تصعيدية".

ويشهد لبنان موجة احتجاجات شعبية واسعة عمّت أرجاء البلاد، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

المصدر: الوطنية للإعلام