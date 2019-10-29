 
مباشر
عاجل
مراسلنا: نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب

لبنان.. المحتجون يعتصمون أمام منزل وزير الاتصالات في بيروت

أخبار العالم العربي

لبنان.. المحتجون يعتصمون أمام منزل وزير الاتصالات في بيروت
Reuters
احتجاجات لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmgy

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن حشودا من المحتجين تتوافد على منزل وزير الاتصالات محمد شقير في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، للاعتصام أمامه.

إقرأ المزيد
دخول احتجاجات لبنان يومها الـ13 وسط مخاوف من أزمة طحين ومحروقات
دخول احتجاجات لبنان يومها الـ13 وسط مخاوف من أزمة طحين ومحروقات

وكان مقترح وزير الاتصالات فرض رسوم إضافية على مكالمات التطبيقات المجانية، أو ما عرف لاحقا بـ"ضريبة الواتساب"، سببا في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أرجاء البلاد، لا تزال مستمرة منذ 13 يوما.

وشدد المتظاهرون، على أن "التحرك سيشمل كل منازل الوزراء والمسؤولين في خطوة تصعيدية".

ويشهد لبنان موجة احتجاجات شعبية واسعة عمّت أرجاء البلاد، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

المصدر: الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أنا ممول الثورة.. لبنانيون يردون على اتهامات بتمويل الحراك الشعبي