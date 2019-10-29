الداخلية المصرية: مقتل 13 إرهابيا بعملية أمنية في العريش شمالي سيناء (فيديو)

أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء بمقتل 13 "إرهابيا" بعملية أمنية نفذتها قوات الأمن في مدينة العريش شمالي سيناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني المصري تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص دائرة قسم شرطة أول العريش وكرا لهم، ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضافت أنه جرى "على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع 13 منهم".

RT

وأفادت الداخلية المصرية بأن قوات الأمن عثرت بحوزة القتلى على 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابيا" على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.

المصدر: RT