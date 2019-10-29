محافظ كربلاء: مصرون على حماية التظاهرات السملية وهناك دخلاء

أكد محافظ مدينة كربلاء العراقية نصيف الخطابي، اليوم في مؤتمر صحفي أن القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء وتخللها نشاط دخلاء لإثارة الفوضى.

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وأضاف: "نحن مع المتظاهرين في كافة مطالبهم لكننا نطالبهم بالتعاون مع الجهات الأمنية ونحن معهم في تظاهراتهم التي هي من حقهم... نحن مصرون على رعاية المتظاهرين ومطالبهم في المظاهرات السلمية... أبناء كربلاء هم أصحاب المظاهرات السلمية".

وتقدم بالشكر لوسائل الإعلام النزيهة على الموقف المهني في التغطية، مشيرا إلى أن هناك فيديوهات مفبركة وأخبارا كاذبة عن الضحايا، وتابع: "نقدر الموقف المهني الإعلامي إلا أن آخرين أخذوا من مواقع التواصل المفبركة تقارير مفبركة وفيديوهات مفبركة قد تكون تابعة لجهات معينة... هذه الفيديوهات عن الضحايا بالعشرات كلها مفبركة وغير صحيحة".

ولفت إلى أن نشطاء طالبوا المحافظة والسلطات المختصة بتطويق مكان التظاهر بالقوات الأمنية لأن هناك من يريد حرف هذه المظاهرات السلمية عن مسارها باتجاه العنف وتخريب الممتلكات العامة.

من جهته أكد مسؤول أمني في المؤتمر أنه تم اعتقال جميع الذين أثاروا الفوضى في المظاهرات، وقال: "اعتقلنا الناس المسيئين الذين أثاروا الفوضى وأعمال الضرب والحرق ... كان هناك متظاهرون يحملون أدوات حادة وببدلات عسكرية وقنابل مسيلة للدموع بحوزتهم وأحلناهم للقضاء".

وتابع: سقط شهيد واحد في كربلاء، وسجلنا طلقة طائشة من مسلح خلال الأحداث تسببت في إصابة متظاهر من مسافة قريبة في عينه. القوات الأمنية بعيدة عن المتظاهرين ولا تستخدم الأسلحة.

المصدر: RT