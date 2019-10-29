العراق.. شرطة كربلاء تنفي سقوط قتلى في تظاهرات البارحة

نفت قيادة شرطة كربلاء في العراق اليوم الثلاثاء، سقوط أي قتيل في التظاهرات التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية، نافية الأنباء التي تحدثت عن سقوط ضحايا.

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وذكر القيادة في بيان أصدرته، أن "ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا يوجد أي قتيل لا من القوات الأمنية ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد بحادث جنائي بعيدا عن مكان المظاهرات شرق المدينة حوالي 2 كم".

وأضاف: "بإمكان أي شخص الذهاب إلى الطب العدلي في مستشفى الحسيني أو الإخوة الإعلاميين ونشر الحقائق، ونؤكد نفينا وبشكل قاطع ما ينشر في وسائل الإعلام من فبركة في الأخبار وأن الفيديوهات التي نشرت غير صحيحة".

وأشار البيان إلى أن "ما أشيع من مقاطع فيديو هدفه تأجيج الشارع الكربلائي، ونحن مستعدون لمرافقة القنوات الإعلامية إلى الطب العدلي وعرض أي استمارة تشريح ليوم أمس، حيث لا توجد أي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور وبإمكانهم إجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول إلى الحقيقة".

وتابع "سنقاضي أي وسيلة إعلامية تحاول الإساءة لسمعة مدينة كربلاء دون الرجوع إلى المصدر الرئيسي قبل النشر".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية عراقية بـ"مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد".

المصدر: RT