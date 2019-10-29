علق وزير النقل المصري، كامل الوزير، على حادث قطار الإسكندرية بأنه خطأ فردي، وسوف يحاسب مرتكبوه بكل شدة. وأعلن أنه سيزور أسرة الضحية، محمد عيد، اليوم بشبرا الخيمة لتقديم العزاء.

كما أضاف الوزير في مداخلة تلفزيونية أن "ما حدث غير مبرر، والضحايا ليسوا أطفالا مثلما قيل، ولكنهما شابان عمرهما 33 عاما، لم يدفعا ثمن التذكرة، ورفضا السداد"، وتابع أن ذلك ليس مبررا لما حدث، وأشار إلى أن التذكرة ليست بمبلغ 70 جنيها كما أشيع، والغرامة 30 جنيها، وتحصيلها ما كان ليضر بأحد، "خاصة وأن الضحايا كانوا في القطار الفاخر، وما حدث تصرف فردي لن نسمح بتكراره".

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كما أعلن وزير النقل عن بدء دورات تأهيل وعلاج نفسي للعاملين بالسكك الحديدية غدا، لتدريبهم على التعامل مع الجمهور، مشيرا إلى أنه سيقدم العزاء بنفسه لأسرة الفقيد، ضحية حادث القطار، وسيعتذر لهم، وسيزور الشاب المصاب في مستشفى طنطا.

وفي ذات السياق استضاف الإعلامي، أحمد موسى، على قناة صدى البلد شاهدا عيانا على الواقعة، ويدعى، عماد عامر، قال إنه بينما كان في منطقة المدخنين بين عربات القطار، رأى رئيس القطار وقد وضع الشابين أمام خيارين: "إما إظهار بطاقات إثبات الهوية" أو القفز من القطار، وفتح لهم الباب.

وحينما قفز الشابان، سقط أحدهما بعيدا، بينما بقي الآخر متمسكا بقضيب في القطار فوقع تحت عجلاته.

المصدر: وكالات