السعودية تطلب اقتناء سلاح "صنع في مصر" (صور)

أعلن نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي في مصر حسن عبد المجيد، تلقي وزارة الإنتاج الحربي طلبا من وزارة الدفاع السعودية لإجراء اختبار لسلاح مصري في صحراء الرياض تمهيدا لاستيراده.

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وقال نائب رئيس الهيئة في تصريحات للصحفيين خلال احتفالية وزارة الإنتاج الحربي، بعيدها الخامس والستين، لإنتاج أول ذخيرة مصرية إن الوزارة وافقت على طلب الدفاع السعودية لإجراء اختبار عملي للمدرعة ST-100 وطرازها الأصغر ST-500 في صحراء الرياض تمهيدا لاستيرادها، ومن المقرر إجراؤه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المهندس حسن عبد المجيد، أن السعودية تعد ثاني دولة تطلب استيراد المدرعة المصرية بعد اختبارها في صحراء أبو ظبى في أغسطس الماضي، ومن المنتظر توقيع عقود التصدير النهائية مع الجانب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وتعد المدرعة ST-100 MRAP مركبة متعددة المهام، يمكن تجهيزها بحسب الحاجة لتنفيذ نوعيات مختلفة من المهام كالآتي: ناقلة جند مدرعة لمهام الهجوم والتدخل Attack / Intervention، وإسعاف حيث إنها قادرة على نقل 4 أفراد Ambulance، والاستطلاع والمراقبة Reconnaissance، والقيادة والسيطرة Command & Control.

تعد الشقيقة الصغرى للمركبة ST-100 MRAP وتعمل كمركبة تكتيكية خفيفة Light Tactical Vehicle LTV لنقل الجنود أو عمليات القوات الخاصة أو الإسعاف.

المصدر: وكالات