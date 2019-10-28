أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة في حفر الباطن، عار عن الصحة.

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وأفادت الهيئة في بيان نشرته على "تويتر"، بأنها "قامت بشكل واضح وفقا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في مثل هذه الحالات".

وأكدت الهيئة أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريرا حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار، وأنه أرسل إلى الجهات الحكومية وإمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية.

وذكرت محافظة حفر الباطن في تقرير أنه جرى بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعه أمس الأحد، وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

وأضافت، أنها "توضح ذلك حرصا منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومة والتأكد من مصداقيتها، داعية الجميع إلى الحرص على نقل المعلومة من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك بهدف التكسب الإعلامي".

المصدر: عكاظ