اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية بمحاولة زج الحشد الشعبي، في مواجهة مع الجماهير التي تحتج ضد الحكومة.

جاء ذلك في ظل الهجوم، على مقرات للحشد من قبل المتظاهرين المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وكتب الصدر عبر حسابه على (تويتر): "تحاول الحكومة زج الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب​​​... يبقى الجيش العراقي والقوات الأمنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب، لا عن الفاسد". وتابع، "أيها المجاهدون في الحشد الشعبي...لا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الجنوب والوسط، منذ فترة، احتجاجات مطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، تخللتها مواجهات مع رجال الأمن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ومنتسبي الأمن.

المصدر: سبوتنيك