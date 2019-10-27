زعيم جماعة متشددة لـ"رويترز": إحدى الجثث التي عثر عليها في موقع الاستهداف قد تعود للبغدادي

ذكر قيادي في جماعة متشددة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أن إحدى الجثث السبع التي عثر عليها في موقع استهداف زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، قد تعود إليه.

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وأكد القيادي، في حديث لوكالة "رويترز"، أن الجثة التي يعتقد أنها للبغدادي تم نقلها من الموقع من قبل القوات الأمريكية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجثث الـ6 الأخرى تعود لـ3 رجال و3 نساء، مبينا أن بين القتلى نائبا لزعيم تنظيم "داعش"، وتم نقله جثته من الموقع أيضا.

وكانت مصادر طبية أكدت في وقت سابق من اليوم عثورها على 7 جثث، بينها جثث لـ3 نساء وطفل في موقع استهداف البغدادي بقرية باريشا التابعة لإدلب السورية.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" أن عملية استهداف البغدادي نفذت بمشاركة "8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان"، فيما قالت مصادر في منطقة القتال بإدلب، إن الهجوم استمر 4 ساعات، مشيرة إلى أن العسكريين الأمريكيين قاموا بالتنسيق مع الجيش التركي قبل تنفيذه.

المصدر: وكالات