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الاستخبارات العسكرية العراقية تؤكد تقديمها معلومات ساهمت في الوصول إلى البغدادي وقتله

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العسكرية العراقية تؤكد تقديمها معلومات ساهمت في الوصول إلى البغدادي وقتله
Reuters JK LIM
أبو بكر البغدادي
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، أنها ساهمت بتزويد قوات التحالف بمعلومات أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وذكرت المديرية في بيان نقلته "وكالة أنباء الإعلام العراقي"، أنها قدمت "معلومات دقيقة إلى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى الإرهابي البغدادي وقتله".

يتبع..

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