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مسؤول تركي يقول إن البغدادي وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة من الغارة

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مسؤول تركي يقول إن البغدادي وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة من الغارة
Reuters AD/CLH/
جنديان تركي وأمريكي
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن أبو بكر البغدادي وصل إلى موقع العملية التي نفذها الجيش الأمريكي قبل 48 ساعة من الإغارة عليه.

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وأضاف أن الجيش التركي "كان على علم مسبق بغارة ليلة أمس في سوريا"، وأن "تركيا ستستمر في تنسيق إجراءاتها في الميدان".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل عملية البغدادي.

وأضافت الوزارة على "تويتر" أنه "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

المصدر: "رويترز"

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