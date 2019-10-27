تفاصيل جديدة حول مقتل البغدادي تتحدث عن محاولة اعتقاله قبل تفجير نفسه

ذكر "المرصد السوري" أن القوة الأمريكية التي هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وحسب "المرصد" فإن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضي، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".

إقرأ المزيد

واعتبر المرصد أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا جويا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل الذي يعود بالفعل إلى قيادي جهادي"، تبين أنه البغدادي نفسه.

وحسب "المرصد" فإن "هناك 9 قتلى نتيجة العملية بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

هذا، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا هاما، بحسبما أعلنه البيت الأبيض.

المصدر: وكالات + المرصد السوري