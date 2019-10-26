مراسلنا: عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في ساحة التحرير وسط بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد بأن عمليات كر وفر تجري بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال إن القوات الأمنية لا تزال تطلق الغاز المسيل للدموع بغية تفريق المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير، مشيرا إلى أن المتظاهرين انتقلوا إلى ساحتي الطيران والخلاني المجاورتين.

وأضاف أن أعدادا من المتظاهرين مستمرون في التوافد إلى ساحة التحرير رغم التعزيزات الأمنية المشددة فيها.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

المصدر: RT