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مصر.. إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بصعق كهربائي بسبب الأمطار

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بصعق كهربائي بسبب الأمطار
Reuters
صورة أرشيفية لمستشفى مصري
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أفاد مراسلنا في مصر، بإصابة 3 أشخاص بينهم طفل بصعق كهربائي، تسبب به سوء الطقس والأمطار التي تشهدها محافظه الدقهلية.

وفي التفاصيل، "تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إشارة من إدارة شرطة النجدة، تحدثت عن نقل الطالب سليمان محمد عوض ( 15 عاما)، من مدينة الكردي إلى مستشفى منية النصر، وهو في حالة خطيرة: فاقد الوعي، ومصابا بزرقة وعدم وجود نبض، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي. وقالت الإشارة، إنه تلقى الإسعافات الأولية وحالته مستقرة".

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كما وصلت إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، "بوصول الطفل ياسر محمود متولي( 5 سنوات)، من قرية الجلايلة، إذ لمست قدمه سلكا عاريا في شارع بالقرية، ومؤشراته الحيوية جيدة وحالته مستقرة".

كما وصلت إشارة، "بإصابة أيمن الشحات فهمي (45 عاما)، موظف في شركة الكهرباء بكدمات متفرقة واشتباه في كسور إثر سقوطه من أعلى السلم، بعد تعرضه للصعق الكهربائي، والحالة العامة متوسطة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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