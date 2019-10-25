مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)

ابتكر الأهالي في مصر وسيلة بسيطة لحماية الأطفال والكبار من الصعق بالكهرباء، بعد مقتل عدة أشخاص بسبب هطول الأمطار على الأسلاك الكهربائية.

RT

إقرأ المزيد

وقام الأهالي بتغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك، لتكون هذه المادة عازلة لا تمثل أي خطورة عند ملامسة المواطن لها.

RT

وتعرضت محافظات مصر، الثلاثاء الماضي، لأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق، وتسبب هذه الأمطار في مقتل العديد من المواطنين نتيجة تلامس أسلاك الكهرباء في الشارع مع المياه.

RT

القاهرة - ناصر حاتم