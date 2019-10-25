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مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)
Reuters
مصر
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ابتكر الأهالي في مصر وسيلة بسيطة لحماية الأطفال والكبار من الصعق بالكهرباء، بعد مقتل عدة أشخاص بسبب هطول الأمطار على الأسلاك الكهربائية.

مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)
RT
تغليف أعمدة الإنارة
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مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)

وقام الأهالي بتغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك، لتكون هذه المادة عازلة لا تمثل أي خطورة عند ملامسة المواطن لها. 

مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)
RT
أعمدة الإنارة

وتعرضت محافظات مصر، الثلاثاء الماضي، لأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق، وتسبب هذه الأمطار في مقتل العديد من المواطنين نتيجة تلامس أسلاك الكهرباء في الشارع مع المياه.

مصر.. الأهالي يبتكرون وسيلة للحماية من الصعق بالكهرباء خلال الأمطار (صور)
RT
تغليف الأعمدة

القاهرة - ناصر حاتم

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