مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)

تعرضت منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لأمطار غزيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أغرقت الأمطار نفق العروبة في شارع صلاح سالم.

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وشهدت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.

المصدر: وكالات