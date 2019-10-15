مصر.. تحذيرات من أمطار غزيرة تصل لحد السيول

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد في مصر محمود شاهين، إن البلاد شهدت أمس أمطارا خفيفة، ولكن اليوم الثلاثاء هناك برق ورعد وأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

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وتوقع شاهين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن تزداد غزارة الأمطار في قنا ومناطق من سيناء مثل كاترين ورفح ورأس غارب، والتي قد تصل إلى حد السيول.

ونوه بأنه خلال الأيام القادمة ستقل حدة سقوط الأمطار، وستعود معدلات درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري لمعدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، بعد أن شهدت ارتفاعا لفترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، متوقعا أن تنخفض درجة الحرارة علىفي القاهرة لـ29 درجة نهاية الأسبوع.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فرصا ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على جنوب القاهرة وجنوب شرقها، مناشدا المواطنين عدم التواجد في الشوارع أسفل المناطق التي يمكن أن تسقط منها أشياء مثل التكييفات والأشجار، وعدم ركن السيارات أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.

المصدر: وكالات