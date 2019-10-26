أثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الأخير، وعلم لبنان خلفه للمرة الأولى عوضا عن الراية الصفراء وشعارات المناسبات الدينية، موجة من التغريدات المستهجنة والمؤيدة.

وكتب الإعلامي يزبك وهبي: "لعلّها من المرات النادرة وربما الأولى يضع فيها السيد حسن نصر الله علم لبنان فقط دون علم الحزب خلال إلقاء كلمته".

لعلّها من المرات النادرة وربما الأولى يضع فيها السيد #حسن_نصرالله علَم لبنان فقط دون علم الحزب خلال إلقاء كلمته pic.twitter.com/iXQV6B45M5 — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) 25 октября 2019 г.

من جانبه اعتبر الإعلامي كريستوف أن حسن نصر الله ظهر "على غير العادة في خطابه بالعلم اللبناني".

وأضاف أن مطالبة أمين عام حزب الله بعدم استقالة الحريري وتحذيراته من حرب أهلية "قد يراها البعض حكمة وطنية فذة، لكن ما يجري خلف الكواليس وما يعلمه ساسة لبنان والخليج وفرنسا وأمريكا أن كل هذا ليس سوى ابتزازات ضد الحريري والعرب".

أقول لهم يكفي طعنًا بوطنيتكم وحبكم لمصلحة وطنكم أن تشاهدون سيادته تنتهك وتخترق من قبل إيران باعتراف سيدكم ومع ذلك تصفقون له وتساعدونه على ذلك، ليس أكثر من هذا دليلًا على خيبتكم وتواطئكم ضد شعبكم ووطنكم بدوافع طائفية لم تجنوا منها سوى الموت والهلاك وتدمير المكتسبات. — كريستوف (@Cresstove) 25 октября 2019 г.

بدوره، أكد المغرد ناقد أن نصر الله "يضع علم لبنان بجانبه بدلا من علم حزب الله لأول مرة... المعتاد أنه لا زال يهدد اللبنانيين وينفذ أوامر الملالي في إيران... في وقت لبنان ينتفض ضد الفساد والطائفية ويتوحد تحت لواء الوطن فقط".

حسن نصر الله يضع علم لبنان بجانبه بدلاً من علم حزب الله لأول مره .. المعتاد أنه لا زال يهدد اللبنانيين وينفذ أوامر الملالي في #إيران .. في وقت #لبنان_ينتفض ضد الفساد والطائفية ويتوحد تحت لواء الوطن فقط pic.twitter.com/vg3NiVPi80 — ناقد (@naqid_ar) 25 октября 2019 г.

Reuters REUTERS / AL-MANAR TV

المصدر: "تويتر"