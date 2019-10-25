مراسلنا: انفجار عنيف يهز مدينة عتق جنوب اليمن أثناء تواجد عدد من الوزراء منهم وزيرا الداخلية والنقل

أفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن شهود عيان، بوقوع انفجار عنيف هز مدينة عتق بمحافظة شبوة، أثناء تواجد عدد من الوزراء هناك.

وأضاف مراسلنا أن من بين الوزراء الذين كانوا في مكان الانفجار، وزيري الداخلية أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني.

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وكان المسيري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، برفقة الجبواني قد وصلا إلى عتق في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة المعترف بها، لمتابعة مهام إدارة مؤسسات الدولة وترتيب الجانب الأمني والعسكري، وافتتاح عدد من المنشآت المدنية الهامة بالمحافظات التي تمت استعادتها من الحوثيين.