جماعة "أنصار الله": أسرنا جنودا من القوات السودانية العاملة في إطار التحالف بمحافظة حجة في اليمن

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، إنها أسرت جنودا من القوات السودانية العاملة في إطار التحالف بمحافظة حجة اليمنية.

وذكر ‏رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن أفراد "مجموعة من الجنود السودانيين وقعوا أسرى بيد مقاتلي الجماعة، الأسبوع الماضي، في جبهة حيران، شمال غربي حجة"​​​.

ولم يذكر المرتضى تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد الجنود الأسرى.

ودارت الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في جبهات حيران وحرض وعبس ومستبأ شمال غربي حجة، إثر هجمات مكثفة شنتها "أنصار الله" على مدى ستة أيام، بهدف استعادة مناطق وقرى خسرتها مؤخرا.

من جانبه، لم يعلق التحالف العربي على هذه الأنباء حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

المصدر: سبوتنيك