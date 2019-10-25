كشفت وكالة "أسوشيتد برس" وجود كنيس يهودي سري أقيم في أحد الأحياء الراقية بمدينة دبي الإماراتية، وهو أول كنيس يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقود.

وفي تقرير نشر اليوم الجمعة، قالت الوكالة، إن أحد مراسليها زار الكنيس وحصل على موافقة إدارته على نشر التقرير حول نشاطه شريطة عدم نشر أي صور له أو وصف مكانه.

ويقع الكنيس في فيلا غير مكشوفة وسط المنازل بأحد الأحياء الراقية في دبي وتحافظ الجالية اليهودية في المدينة على سرية المكان.

وأكدت الوكالة أن الحياة الدينية لليهودي في الإمارات تدور الآن حول الكنيس بدبي، حيث يجتمعون لأداء الصلوات الأسبوعية والاحتفال بالأعياد وتناول طعام "الكوشير" (حلال) اليهودي.

وأضافت: "لم يشتك الجيران من وجوده (الكنيس) حتى في فترة الاحتفالات برأس السنة اليهودية الأخيرة التي شهدت سماع أصوات صاخبة للبوقات في آلة لشوفار".

وذكر المقال أيضا أن اليهود في الإمارات نصبوا خيمة مؤقتة في الفناء الخلفي للكنيس، للاحتفال بعيد "السوكوت" الذي يستمر 7 أيام، وهو عيد يحيي ذكرى الخيم التي عاش فيها بنو إسرائيل في تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خروجهم من مصر.

واعتبرت الوكالة أن "الموافقة الضمنية على وجود الكنيس من قبل المشيخة الإسلامية، يعد بمثابة انتعاش بطيء للمجتمع اليهودي المزدهر في الخليج، الذي تم استئصاله على مر العقود بعد إقامة دولة إسرائيل".

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عن كنيس يهودي أقيم في أحد الأحياء السكنية في إمارة دبي🇦🇪. وفقا للتقارير، يصل عدد أبناء الجالية اليهودية في الامارة الى 150 شخصا يقيمون الصلوات في أيام السبت والأعياد. تتضمن صلاة يوم السبت أيضًا الدعاء لله لسلامة رئيس دولة الإمارات ✡ pic.twitter.com/bM1RsXBg7Q — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 8, 2018

وأضاف التقرير أن "حكام الإمارات يسعون إلى دعم المجتمع اليهودي من خلال استضافة فعاليات التعايش بين الأديان والتعهد ببناء مجمع ضخم متعدد الأديان يضم كنيسا يهوديا في إطار جهودهم الرامية إلى تلميع صورة البلاد أمام الغرب.. في وقت بدأت فيه العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل بالدفء البطيء على خلفية العداء المشترك تجاه إيران".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن قادة الجالية اليهودية في دبي قولهم إنهم يمثلون "وجودا جديدا متناميا يحيي بالأمل في المستقبل".

ونقلت الوكالة عن رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، روس كريل، قوله: "لقد وجدنا مكاننا في النظام البيئي للإمارات"، مضيفا أن ذلك "يعكس تفاؤلنا حول مستقبل الإمارات كمكان مناسب لنا للتواصل والمساهمة والازدهار".

وأشاد كريل بقبول دولة الإمارات للجالية اليهودية، مؤكدا أنه يشعر بالأمان في دبي، غير أنه ما زال يمتنع عن ارتداء القلنسوة اليهودية في الشارع.

من جانبه قال يهودا سيرنا الذي عين مؤخرا في منصب كبير الحاخامات للجالية اليهودية في الإمارات، إن البلاد أصبحت حقا "مركزا عالميا كبيرا ونقطة التقاء بين الأديان".

وتطرقت الوكالة إلى تاريخ تأسيس دولة الإمارات وعلاقاتها بإسرائيل، وقالت إنه رغم عدم اعترافها دبلوماسيا بإسرائيل إلا أن المسؤولين الإماراتيين سمحوا لنظرائهم الإسرائيليين بزيارة بلادهم وبعزف النشيد الوطني الإسرائيلي بعد فوز رياضي إسرائيلي بميدالية ذهبية في مسابقة للجودو بالعاصمة أبو ظبي. ومن المقرر أن تشارك إسرائيل في معرض "إكسبو 2020" في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر في فبراير 2019، تصريحات للحاخام اليهودي البارز مارك شناير، أكد فيها أن الحكومة الإماراتية اعترفت رسميا بالجالية اليهودية.

المصدر: أسوشيتد برس