 
مباشر
عاجل
نصرالله: لا نقبل إسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة

"ناسا" تنشر صورة إعصار هائل في طريقه إلى مصر

أخبار العالم العربي

صورة كتل السحاب في طريقها إلى مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlj3

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

إقرأ المزيد
مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)
مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المواطنين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

المصدر: واشنطن بوست

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟