 
مباشر

وزير الخارجية العماني: ندرس إلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العماني: ندرس إلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين
TWITTER/ @MofaOman
وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، يستقبل وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml5g

أعلن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين، مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.

وقال بن علوي، خلال لقاء أجراه اليوم الأربعاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: "نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان".

وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي".

من جانبه، نوه مونسان، الذي يزور حاليا عمان على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص، بـ "الدور البناء" الذي لطالما لعبته سلطنة عمان في منطقة الخليج.

وسبق أن قررت الحكومة الإيرانية، منذ عام واحد، يوم 23 أكتوبر 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.

وترتبط إيران بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في فتح قنوات تواصل بين الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية، إضافة إلى سعيها للعب دور الوسيط في خفض التوتر الراهن بين الطرفين في منطقة الخليج.

المصدر: إرنا + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يُصنع "كلاشينكوف"؟ وهل يخترق الدروع فعلا؟